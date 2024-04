Samsung rechnet mit starkem Gewinnanstieg

Seoul. Der südkoreanische Konzern Samsung rechnet laut Mitteilung vom Freitag für das erste Quartal mit einer Steigerung seines Profits um das Zehnfache. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und TV-Geräten schätzte, dass sein Profit in dem am 31. März beendeten Quartal auf 6,6 Billionen Won (4,89 Milliarden US-Dollar) gestiegen ist. Dies sei ein Anstieg um 931 Prozent gegenüber 640 Milliarden Won im Vorjahr. Der Umsatz dürfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 71 Billionen Won (48,5 Milliarden Euro) gestiegen sein. Der Konzern wird die detaillierten Ergebnisse am 30. April veröffentlichen. (Reuters/jW)