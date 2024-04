Imagekampagne des Tages: Mord und Totschlag

Florian Gaertner/photothek/imago Tödliches Handwerk: Impression von Militärübung mit deutschen und tschechischen Soldaten bei Tangermünde (26.3.2024)

Nachdem die Ampelregierung am 1. April 2024 den Drogenhandel übernommen hat und seitdem vollständig kontrolliert, will sie sich nun verstärkt anderen vernachlässigten Arbeitsfeldern zuwenden. Zum Beispiel dem miesen Image von Krieg, Mord und Totschlag. Die drei leiden seit Generationen unter einem schlechten Leumund und eingeschliffenen Vorurteilen. Viele Menschen halten Krieg, Mord und Totschlag für gesundheitsschädlich bis grob gefährlich. Helfen kann da nur eine massive Imagekampagne. Krieg, Mord und Totschlag müssen endlich raus aus der Schmuddelecke!

Vorschläge für so eine Medienoffensive finden sich im neuen Operationsplan für eine gesamtstaatliche Verteidigung Deutschlands. Der sei vom territorialen Führungskommando der Bundeswehr fristgerecht zum 31. März vorgelegt worden und werde nun unter Einbeziehung unterschiedlicher Ressorts strategisch ausgewertet, so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag.

Die Einzelheiten sind geheim, aber wie jW aus informierten Kreisen erfuhr, hält das Außenministerium einen Vorschlag für besonders vielversprechend. In Analogie zur Umbenennung von Prostituierten zu »Sex­arbeiter:innen« sollen Soldat:innen, Mörder:innen und Totschläger:innen künftig »Todarbeiter:innen« heißen. Die neue Bezeichnung soll fortan nicht nur in allen offiziellen Dokumenten verpflichtend verwendet, sondern Betroffene auch tariflich abgesichert werden. Mit einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und geregelten Arbeits-, Urlaubs- und Elternzeiten unter Berücksichtigung der Work-Life-Balance und Klimaneutralität sollen die einst verpönten Jobs der »Todarbeits«-Branche wieder attraktiv gemacht werden. Fehlendes Fachpersonal könnte im Ausland angeworben werden. Östlich der Curzon-Linie finden sich ausreichend Trainingsmöglichkeiten.