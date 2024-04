Zahlungsmoral weltweit verschlechtert

Berlin. Die Zahlungsmoral von Unternehmen hat sich weltweit im vergangenen Jahr einer Studie zufolge so stark verschlechtert wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Der Zeitraum zwischen Rechnungslegung und deren Bezahlung sei um drei auf nunmehr 59 Tage gestiegen, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des Kreditversicherers Allianz Trade hervorgeht. Der Anstieg sei damit fast doppelt so hoch ausgefallen wie 2022. Die Zahlungsmoral sei ein »wichtiger Indikator für potentielle Zahlungsausfälle und damit Vorbote für Insolvenzen«, sagte der Chef von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Milo Bogaerts. (Reuters/jW)