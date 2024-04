Dänemark: Warnung vor Raketentrümmern

Kopenhagen. Die dänische Seeschiffahrtsamt hat vor der Durchfahrt durch den Großen Belt gewarnt. Es bestehe Gefahr durch herabfallende Raketentrümmer, teilte die nationale Behörde am Donnerstag mit. »Schiffe werden gebeten, die Gegend nicht zu durchqueren und notfalls zu ankern.« Die Meerenge des Großen Belts ist der wichtigste Seezugang zur Ostsee. In der Gegend fand eine Marineübung statt. Ob die Warnung der Behörde in Zusammenhang mit dem Manöver stand, war zunächst nicht klar. (Reuters/jW)