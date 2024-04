Myanmar meldet Abschuss von Drohnen

Naypyidaw. In Myanmar sind nach Angaben der dortigen Militärregierung sieben Drohnen über der Hauptstadt Naypyidaw abgeschossen worden. Vier Drohnen zielten auf den Flughafen, drei weitere näherten sich der Gegend von Zayarthiri, wie die Armee am Donnerstag mitteilte. Die Drohnen seien »erfolgreich abgeschossen und zerstört« worden. Demnach kam es zu keinen Schäden oder Opfern. Der Flughafen der Hauptstadt war unmittelbar nach dem Vorfall gegen zehn Uhr (Ortszeit) vorübergehend geschlossen, hieß es aus Kreisen des Airports. Auch dort sei es zu keinen Schäden gekommen. Demnach hatte eine der abgeschossenen Drohnen eine Bombe an Bord, die entschärft wurde. Berichten lokaler Medien zufolge gab eine sogenannte Volkswehr an, die Drohnen auf militärische Ziele in Naypyidaw abgeschossen zu haben. (AFP/jW)