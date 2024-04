Kommunen melden Mangel an Pflegeeltern

Erfurt. Etliche Kommunen in Deutschland suchen nach Pflegeeltern. »Der Bedarf nach geeigneten privaten Familien, die vorübergehend oder dauerhaft ein Kind in Pflege nehmen, ist ganz klar steigend«, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Pflege- und Adoptivfamilien, Ulrike Schulz, laut dpa-Meldung von Donnerstag. Jährlich fehlten etwa 4.000 neue Familien. Auch der Deutsche Landkreistag berichtete von einem Mangel an Pflegefamilien. Die familiären Verhältnisse würden immer schwieriger, die Fallzahlen bei stationären Unterbringungen und die der potentiellen Pflegekinder stiegen an, so ein Sprecher.

Gründe seien unter anderem, dass in Ballungsräumen, wo viele Familien gebraucht werden, Wohnraum teurer werde, so Schulz. Dazu komme, dass sich Pflegeeltern auf weniger Einkommen und auch Rentenleistungen einstellen müssten. (dpa/jW)