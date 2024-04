BIP: Sozialausgaben kaum gestiegen

Berlin. Die Ausgaben für Sozialleistungen in Deutschland haben sich in den vergangenen 30 Jahren auf rund 1.179 Milliarden Euro fast verdreifacht. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist wegen des gleichzeitigen Wirtschaftswachstums aber in weit geringem Ausmaß gestiegen – von 26,3 auf 30,5 Prozent. Das geht aus der Regierungsantwort auf Fragen der Linken im Bundestag hervor, aus der dpa am Donnerstag zitierte. »In den vergangenen gut 25 Jahren sind die Ausgaben zwar nominal gestiegen, aber in ihrem Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt sind sie nur leicht gestiegen, und teilweise sind sie sogar gesunken«, sagte der Linke-Rentenexperte Matthias W. Birkwald. »Ich fordere darum alle Sozialstaatspaniker auf, ihren Alarmismus sofort einzustellen.« (dpa/jW)