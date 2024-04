Dortmund: Polizei erschießt Obdachlosen

Dortmund. Erneut ist durch einen Polizeieinsatz in Dortmund ein Mensch getötet worden. Ein Einsatzbeamter verletzte einen 52jährigen Obdachlosen mit einem Schuss tödlich. Nach Zeugenaussagen und Sichtung von Aufzeichnungen der Bodycams soll er am Mittwoch abend eine Eisenstange in der Hand gehalten haben. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte habe er damit einen anderen Obdachlosen traktiert, hieß es im Bericht des Polizeipräsidiums Recklinghausen am Donnerstag. Nachdem die Polizei aufgetaucht war, habe er mit der Eisenstange gegen die Tür einer Kirche geschlagen. Beamte setzten zunächst einen Elektroschocker ein, daraufhin gab ein Polizist den tödlichen Schuss ab. Der 52jährige erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Ermittlungen des Polizeipräsidiums Recklinghausen dauern an. (dpa/jW)