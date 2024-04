Tote nach Gefechten im Iran

Teheran. Im Südosten Irans haben Bewaffnete einen Angriff auf Stützpunkte der Revolutionsgarden (IRGC) verübt. 16 Angreifer und elf Einsatzkräfte seien getötet worden, berichteten die iranischen Nachrichtenagenturen IRNA und Tasnim am Donnerstag. Die Attacken erfolgten demnach in der Nacht auf Militäreinrichtungen in den Städten Rask und Tschahbahar in den Provinzen Sistan und Belutschistan. Die Rede war von einem »vereitelten Terrorangriff«. Die militante Gruppe Dschaisch Al-Adl reklamierte den Angriff für sich. Sie kämpft nach eigenen Angaben für Unabhängigkeit im Südosten des Irans. (dpa/jW)