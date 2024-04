Sunak will Grenze um jeden Preis dichtmachen

London. Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak ist die Abschottung der Grenzen wichtiger als die Mitgliedschaft in internationalen Gerichten, wie dpa am Donnerstag meldete. Mit entsprechenden Aussagen im Fernsehprogramm des Boulevardblatts Sun am Vortag hat der konservative Politiker Spekulationen befördert, sein Land könnte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten, sollte sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg in seine Abschiebepolitik einmischen. Sunak will Überfahrten über den Ärmelkanal stoppen. Tatsächlich haben die Zahlen jedoch zugenommen. (dpa/jW)