Resolution zu Angriff auf Botschaft gescheitert

New York. Im UN-Sicherheitsrat ist eine Verurteilung eines Luftangriffs auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien gescheitert. Die USA, Großbritannien und Frankreich lehnten am Mittwoch eine von Russland entworfene Erklärung ab. Diplomaten berichteten, die USA hätten am Dienstag erklärt, viele der Fakten über die Geschehnisse am Montag in Damaskus seien noch unklar. So sei noch nicht bestätigt, dass es sich bei dem getroffenen Gebäude um eine diplomatische Einrichtung gehandelt habe. Unterdessen verhängte der mutmaßliche Angreifer Israel am Mittwoch abend eine Urlaubssperre für alle Kampfeinheiten. Außerdem würden Reservisten für die Luftabwehr einberufen. Die Armee gehe diesen Schritt »vor dem Hintergrund von Drohungen aus dem Iran«. Dieser hatte Vergeltung für den Angriff auf seine Vertretung in Damaskus angekündigt.(dpa/AFP/jW)