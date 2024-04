BMW: Bau von Batteriefabrik begonnen

Straßkirchen. Die Bauarbeiten für das neue BMW-Batteriewerk in Niederbayern haben begonnen, wie ein Sprecher am Dienstag gegenüber dpa bestätigte. Die Genehmigung für den vorzeitigen Start hatte das Landratsamt Straubing-Bogen vergangene Woche erteilt. BMW will in den Gemeinden Irlbach und Straßkirchen ein Werk für die Montage von bis zu 600.000 Hochvoltspeichern pro Jahr errichten. Kritiker hatten unter anderem den Verlust wertvoller Ackerflächen moniert. In einem Bürgerentscheid hatte sich im vergangenen Herbst aber eine deutliche Mehrheit der Bürger von Straßkirchen für das Werk ausgesprochen. (dpa/jW)