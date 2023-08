BMW AG/dpa Dingolfing ohne Drumherum: Fertigungsbänder im BMW-Werk

Das niederbayerische Städtchen Dingolfing ist nicht viel mehr als ein riesiges BMW-Werk. 1.500 Pkws rollen hier Tag für Tag vom Band. Der Anteil der E-Autos soll zügig erhöht werden. Die Batterien dafür sollen 40 Kilometer nördlich montiert werden. An zwei Autobahnen, A 3 und A 92. Von hier sollen 600.000 Hochvoltakkus im Jahr mit Lkw in die Werke in Dingolfing, Regensburg und München gebracht werden. Soweit der Plan. Die Gemeinderäte von Straßkirchen und Irlbach, auf deren Gemarkung die Fabrik entstehen soll, haben ihn einstimmig abgenickt – jetzt aber läuft ein Bürgerentscheid, der alles platzen lassen könnte.

Die Bürgerinitiative »Lebenswerter Gäuboden« hat die Abstimmung durchgesetzt. Die ländliche Heimat werde zur Industriezone und zum Verkehrsknoten, ist ihr Hauptargument. Täglich würden 650 Lkw durch die Gegend donnern, dazu Tausende Pkw und Dutzende Werksbusse. Der Fachkräftemangel in der Region würde verschärft, mehr als 100 Hektar bester Ackerboden versiegelt.

Straßkirchens Bürgermeister Christian Hirtreiter (CSU) hat für diese Sicht der Dinge wenig Verständnis. Überall in der Gegend würden Fabriken geschlossen, BMW bedeute »Arbeit und Wohlstand«, sagt er. Und: »Hier ist jeder Euro wirklich dringend nötig!« Inzwischen aber seien alle Argumente mehr als einmal ausgetauscht. In den kommenden Tagen würden rund 2.700 Stimmberechtigten die Briefwahlunterlagen zugeschickt. »Wir erwarten eine hohe Wahlbeteiligung, weil das Thema wirklich alle angeht.«

Für BMW steht »die Attraktivität von Bayern als Wirtschaftsstandort« auf dem Spiel. Es gibt jetzt auch eine »Ja zu BMW«-Kampagne mit Schildern in Vorgärten. Und es ist soviel von Zukunftsfähigkeit die Rede, dass die Initiatoren des Entscheids noch dringender ihre Ruhe haben wollen. Am Abend des 24. September wird ausgezählt.