Nachschlag: Der Schoki-Schock

»Olivenöle: Preise rauf, Qualität runter«, titelt die Stiftung Warentest, und mehr muss man eigentlich nicht wissen, um zu ahnen, welche Freuden uns Erderhitzung, Wetterwandel und Krisenkapitalismus zukünftig noch bereiten werden. Weiteres Beispiel: Der Schoko-Osterhase. Fragten sich manche Eltern zuletzt, ob der Zuckerschock für den Nachwuchs mit etwa 3,80 Euro für ein Lindt-Produkt nicht etwas teuer bezahlt ist, sollte man genau besehen vielleicht doch lieber auf Vorrat shoppen. Nicht nur, weil die EU-Kommission dem Rammler ans Glöckchen will (Müllreduktion), sondern weil gerade der Weltmarktpreis für Kakao explodiert. In Côte d’Ivoire und Ghana, woher der meiste stammt, wütet El Niño, die Ernten brechen ein. Im Ladenpreis dürfte sich das erst Ende des Jahres niederschlagen, dann aber heftig und langfristig. Von den aktuell 10.000 statt den üblichen unter 3.000 US-Dollar pro Tonne kommt bei den Bauern übrigens erst mal nichts an, Stichwort Future-Handel. Die Zukunft wird wie eine gute Schoki: schwarz und bitter. (pm)