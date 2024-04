Japan: Pharma-Razzia nach Todesfällen

Tokio. Nach mehreren Todesfällen in Japan im möglichen Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln aus rotem Hefereis haben die Gesundheitsbehörden eine Fabrik der japanischen Firma Kobayashi Pharmaceutical Co. in Osaka durchsucht. Yamashita Kenji, Leiter der Produktionsabteilung des in Osaka ansässigen Unternehmens, entschuldigte sich am Sonnabend laut örtlichen Medienberichten, wollte sich aber zu Einzelheiten der Razzia in der schon seit Dezember geschlossenen Fabrik nicht äußern. (dpa/jW)