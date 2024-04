USA: Exportgrenze für Chips aus China

Beijing. China kritisiert Exportbeschränkungen der USA bei hochspezialisierten Chips und Maschinen für deren Herstellung. Damit werde nicht nur der US-amerikanisch-chinesische Handel beschränkt, sondern auch große Unsicherheit in der weltweiten Halbleiterindustrie ausgelöst, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums am Montag in Beijing. Die US-Regierung rechtfertigt die Einschränkungen als »Maßnahmen der nationalen Sicherheit«. Befürchtet wird eine Stärkung des chinesischen Militärs durch Spitzentechnologie. Am Donnerstag soll eine Verschärfung der China betreffenden Exportrichtlinien in Kraft treten. Bereits im Oktober hatten die USA ein Exportverbot verhängt, von dem Unternehmen wie Nvidia und AMD betroffen sind. (Reuters/jW)