Baumärkte: Vorerst keine Cannabispflanzen

Berlin. Trotz der Teillegalisierung von Cannabis wollen die meisten deutschen Baumärkte zunächst keine Cannabispflanzen oder entsprechendes Saatgut in ihr Sortiment aufnehmen. Die Ketten Obi, Toom und Hornbach antworteten auf Anfrage übereinstimmend, die Teillegalisierung werde keine Auswirkungen auf ihr Sortiment haben, berichtete dpa am Sonntag. Bauhaus will den Verkauf noch prüfen. Erlaubt wird mit dem neuen Cannabisgesetz, das am Montag in Kraft trat, der Besitz von bis zu 25 Gramm getrockneten Pflanzenmaterials zum Eigenkonsum, die man auch im öffentlichen Raum mit sich führen darf. (dpa/jW)