Höhere Mehrwertsteuer in Gastro belastet Gäste

Berlin. Nach der Wiederanhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf 19 Prozent haben Betriebe laut Branchenverband Dehoga ihre Preise erhöht. »Die deutlich gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Personal ließen ihnen keine andere Wahl«, wird eine Verbandssprecherin am Sonntag von dpa mit Blick auf die Änderung seit Jahresbeginn zitiert. Für Speisen in Restaurants oder Cafés war der Satz in der Coronakrise zur Entlastung der Branche vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden. Die Steuererhöhung treffe kleine und mittlere Familienbetriebe, vor allem in ländlichen Regionen, besonders stark. (dpa/jW)