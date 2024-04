Qualifizierungsgeld für Weiterbildung

Berlin. Seit dem 1. April können Unternehmer ein sogenanntes Qualifizierungsgeld für ihre Beschäftigten beantragen, berichtete dpa am Montag. Die Förderung in Höhe von insgesamt 3,3 Milliarden Euro soll mehr Fortbildungen in Betrieben ermöglichen, die unter anderem von einem Strukturwandel betroffen sind, wie es aus dem Bundesarbeitsministerium (BMAS) heißt. Treiber seien etwa die Digitalisierung und die angestrebte Klimaneutralität. Mit der Förderung soll es Beschäftigten ermöglicht werden, sich weiterzubilden und damit ihre Stelle behalten zu können. (dpa/jW)