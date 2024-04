Berlin: Cannabisfans feiern Legalisierung

Berlin. In der Nacht zum Montag wurde Cannabis für Erwachsene in der BRD legalisiert. Der Besitz bestimmter Mengen, der private Anbau und der Konsum des Rauschmittels auch in der Öffentlichkeit sind seit dem 1. April unter Auflagen erlaubt. Am Brandenburger Tor feierten mehr als tausend Befürworter ab Mitternacht die neuen Freiheiten und zündeten demonstrativ Joints an. Die Ampelkoalition hatte entsprechende Gesetzesänderungen gegen große Widerstände auf den Weg gebracht. Kritiker hatten argumentiert, die vorgesehene Amnestieregelung sei mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden. (dpa/jW)