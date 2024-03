Nachschlag: Bakus Killerregime

ARD/SWR/diwafilm/Daniel Harrich Nicht wirklich was erreicht, aber mit dem Leben davongekommen: Meineke mit seiner gegen Aliyev bloggenden Stieftochter Leyla

Für den Sozialdemokraten Frank Schwabe ist klar: Aserbaidschan ist »eine mühsam angestrichene Fassade einer Demokratie in einer faktisch knüppelharten Diktatur«. Seit 2013 bearbeitet er das korruptive Verhältnis zwischen dem Einmannstaat unter Ilham Aliyev und der EU – seine Figur gab die Vorlage für den Hauptcharakter im ARD-Film »Am Abgrund«. Ein gelungener Thriller, der zwar angibt, »auf Basis aktueller Recherchen entwickelt« worden zu sein, aber nicht den Anspruch erheben will, »Geschehnisse authentisch wiederzugeben« – angesichts mafiöser Killermethoden wohl eine gesundheitsfördernde Relativierung. Konkret geht es um Bestechlichkeit im Europarat, dem Gremium, das Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit fördern will. Aber die Geschäfte mit dem Regime in Baku sind einfach zu verlockend, so dass Schwabes Alter Ego Gerd Meineke auf OSZE-Wahlbeobachtungsmission bald ziemlich alleine mit seiner Kritik steht. Er und seine Familie kommen mit dem Leben davon, nicht so die qua Autobombe getötete Journalistin. (si)