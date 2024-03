London: Gericht entscheidet über Assange-Berufung

London. An diesem Dienstag wird die britische Justiz darüber entscheiden, ob der australische Journalist Julian Assange vor dem Obersten Gericht Berufung gegen seine Auslieferung in die USA einlegen kann. Dies ging aus dem am Montag veröffentlichten Terminplan des zuständigen Gerichts in London hervor. Sollten die zuständigen Richter entscheiden, dass Assanges Rechtsmittel in Großbritannien ausgeschöpft sind, wird Washington wahrscheinlich 28 Tage Zeit haben, um Assange abzuholen und ihn vor ein US-Gericht zu stellen. Was den 52jährigen dort erwarten würde, wurde bei der zweitägigen Anhörung im Februar deutlich: kein Anspruch auf den ersten Verfassungszusatz und möglicherweise weitere Anklagepunkte, die zu den bereits 18 bestehenden hinzugefügt werden könnten – darunter »Begünstigung des Feindes«, was mit der Todesstrafe geahndet werden kann. (AFP/jW)