Senegal vor Regierungswechsel

Dakar. Senegal steuert nach der Präsidentenwahl vom Sonntag auf einen Regierungswechsel zu. Der nominell linke Oppositionskandidat Bassirou Diomaye Faye (PASTEF) hat nach Auszählungsergebnissen vom Montag bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit errungen. Seine Anhänger feierten in den Straßen der Hauptstadt Dakar. Konkurrent Amadou Ba von der Regierungspartei APR fordert jedoch eine Stichwahl, während andere Bewerber Faye bereits zum Wahlsieg gratulierten. Die offiziellen Ergebnisse werden voraussichtlich am Freitag vom Berufungsgericht in Dakar bekanntgegeben. (Reuters/jW)