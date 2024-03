Thüringen: BSW bei 15 Prozent, AfD sinkt auf 29 Prozent

Michael Reichel/dpa

Erfurt. Die AfD hat einer Umfrage zufolge an Rückhalt in Thüringen eingebüßt, bleibt aber stärkste Kraft. Die Partei kommt im aktuellen »Thüringentrend« auf 29 Prozent, fünf Punkte weniger als bei der vorherigen derartigen Befragung im Juli 2023. Die CDU belegt mit 20 Prozent den zweiten Platz (minus ein Punkt), wie die am Dienstag veröffentlichte Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag des MDR ergab.

Die Linke folgt mit 16 Prozent (minus vier Punkte) und liegt damit nur knapp vor der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), die auf 15 Prozent kommt. Die neue Partei, die erst in der vergangenen Woche einen Thüringer Landesverband gegründet hat, überholt damit die SPD, die auf neun Prozent (minus eins) kommt. Die Grünen würden mit fünf Prozent (unverändert) knapp den Einzug in den Landtag schaffen, die FDP wäre mit weniger als drei Prozent dort nicht mehr vertreten.

In Thüringen wird am 1. September 2024 ein neuer Landtag gewählt. Für den »Thüringentrend« befragte Infratest Dimap von Donnerstag bis Montag 1182 repräsentativ ausgewählte Thüringerinnen und Thüringer. (AFP/jW)