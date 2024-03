Nachschlag: Seele

Disney/Mary Evans AF Archive/imago Mia Wasikowska als Alice

Tim Burtons »erwachsenes« Wunderland heißt »Underland« (frei nach Lewis Carrolls ursprünglichem Titel für sein Buch). Dort unterhält die Red Queen ein Terrorregime. Einige der einschlägigen Figuren wie der Mad Hatter planen eine Palastrevolution. Und irgendwo wartet der Drache, der Jabberwocky. Er wartet darauf, erschlagen zu werden. Von einer Alice in Rüstung und mit Schwert. Auch das hat Carrolls Text irgendwie vorausgesehen. Darin bekommt Alice das Gedicht »Jabberwocky« in Spiegelschrift zu lesen: »›Es scheint sehr hübsch zu sein, aber es ist doch ziemlich schwer zu verstehen.‹ (...) ›Irgendwie scheint es meinen Kopf mit Ideen zu füllen – nur weiß ich nicht genau, was für welche! Wie auch immer, irgendwer tötete irgendwas.‹«

»Es gibt keine Seele in ›Jabberwocky‹«, schrieb Antonin Artaud als Kommentar zu seinem Versuch, Carrolls Gedicht in ein experimentelles Schizo-Französisch zu übertragen. Man muss sich diesem Urteil nicht anschließen. Die Seelenaustreibung hat erst Tim Burton vollbracht.(aha)