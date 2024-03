Budapest-Verfahren: Neuer Haftbefehl erwirkt

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat nach der Übernahme des Ermittlungsverfahrens gegen deutsche Antifaschisten, die im Zusammenhang mit Protesten gegen den faschistischen »Tag der Ehre« in Budapest im Februar 2023 verfolgt werden, einen neuen Haftbefehl gegen eine bereits in Untersuchungshaft sitzende Person erwirkt. Das teilte die Behörde am Freitag in Karlsruhe mit. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs habe zugleich den weiteren Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Es bestehe gegen den Deutschen der dringende Tatverdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen. (dpa/jW)