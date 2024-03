Neun Getötete in Westbank an einem Tag

Ramallah. Israelische Streitkräfte haben am Donnerstag im besetzten Westjordanland zwei Palästinenser bei getrennten Vorfällen getötet und damit die Zahl der innerhalb von 24 Stunden in diesem Gebiet getöteten Palästinenser auf neun erhöht. Dies berichtete die palästinensische Agentur WAFA. Laut dem Gesundheitsministerium in Ramallah haben israelische Truppen und Siedler seit Beginn des Gazakrieges mindestens 443 Palästinenser im Westjordanland getötet. (Reuters/jW)