AfD: Disziplinarverfahren gegen Abgeordneten

Berlin. Gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Kay-Uwe Ziegler ist fraktionsintern ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Das bestätigte ein Sprecher der AfD-Fraktion am Donnerstag. Zu den Inhalten des Verfahrens äußerte er sich nicht. Ziegler hatte in der vergangenen Woche im Gesundheitsausschuss den Platz der amtierenden Vorsitzenden eingenommen und vor sich ein Schild »Ausschussvorsitzender« gestellt. Der Aufforderung, den Platz wieder zu räumen, kam er zunächst nicht nach. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, hatte Ziegler vor wenigen Tagen kritisiert: »Das ist nicht unsere Art und Weise, das so zu machen.«(dpa/jW)