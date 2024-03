KZ Buchenwald: Lampe doch aus Menschenhaut

Weimar. Der »kleine Lampenschirm« in der Sammlung der Gedenkstätte Buchenwald ist nach neuesten Forschungsergebnissen doch aus Menschenhaut hergestellt worden. Das sei eindeutig, sagte der Kriminalbiologe Mark Benecke am Donnerstag in Weimar. Das Material des Lampenschirms weise Muster auf, die »nur menschlich sein können«. Wie ein Gutachten aus dem Jahr 1992 zu dem Schluss gekommen sei, dieser Lampenschirm sei aus Kunststoff gefertigt worden, »das erschließt sich gar nicht«. Der Lampenschirm war nach 1990 vor dem Hintergrund der Kampagne gegen die Erinnerungspolitik der DDR aus der Dauerausstellung entfernt worden. (dpa/jW)