Atomgipfel: 30 Staaten wollen Kernenergieausbau

Brüssel. Beim ersten internationalen Atomgipfel in Brüssel haben sich rund 30 Staaten am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung zu schnellerem Ausbau und einfacherer Finanzierung von Atomkraftwerken (AKW) verpflichtet. Das Potential der Nuklearenergie solle voll ausgeschöpft werden, hieß es darin. Kernenergie sei für die Verringerung klimaschädlicher CO2-Emissionen unerlässlich. Die Staats- und Regierungschefs und andere hochrangige Politiker plädierten für den Bau neuer AKW, den verlängerten Betrieb bestehender Anlagen sowie den Einsatz neuerer und kleinerer Reaktoren. (dpa/jW)