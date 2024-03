Chinesische Kampfflugzeuge vor Taiwan

Taipeh. 32 Kampfflugzeuge der Volksrepublik China sind nach taiwanischen Angaben binnen 24 Stunden auf von Taiwan beanspruchtem Seegebiet gesichtet worden. Das Verteidigungsministerium in Taipeh erklärte am Donnerstag, 20 Flugzeuge hätten die inoffizielle Seegrenze überquert. Auch fünf festlandchinesische Marineschiffe seien in den Gewässern um die Insel gesichtet worden. Taiwans Streitkräfte hätten darauf Flugzeuge, Marineschiffe und Raketensysteme zur Küstenverteidigung in Bereitschaft versetzt. Erst vor wenigen Wochen hatten die USA Spezialeinheiten auf die direkt vor dem chinesischen Festland liegenden Inseln Penghu und Kinmen verlegt. (AFP/jW)