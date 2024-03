140 Tote seit Angriff auf Al-Schifa-Krankenhaus

Gaza. Die israelische Armee (IDF) hat bei ihrem Großeinsatz rund um das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza nach eigenen Angaben mehr als 140 Palästinenser getötet. Die IDF hatte am Montag morgen einen Großangriff auf das größte Krankenhaus im Gazastreifen gestartet, in dem sich neben Patienten und Klinikpersonal auch zahlreiche Flüchtlinge aufhalten. Die Armee erklärte am Donnerstag: »Seit Beginn des Einsatzes wurden mehr als 140 Terroristen im Bereich des Krankenhauses eliminiert.« Allein am Mittwoch seien bei Schusswechseln »mehr als 50 Terroristen eliminiert« worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind bisher mindestens 31.000 Menschen getötet worden. Die Zahl der unregistrierten Toten ist wohl deutlich höher. Associated Press hatte bereits im November berichtet, dass das Gesundheitssystem in Gaza zu weit zusammengebrochen sei, um die Toten zu zählen. (AFP/jW)