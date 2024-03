»Ursachen des Nahostkonflikts und mögliche Lösungswege«. Vortrag und Diskussion. In der Oderstadt begrüßen wir Prof. Lutz Kleinwächter zu einem Vortrag. Danach ist Zeit für eine Diskussionsrunde. Freitag, 22.3., 15 Uhr. Ort: Volkssolidarität, Logenstr. 1, Frankfurt (Oder). Veranstalter: Rotfuchs Frankfurt (Oder)

»Ein Hacks in der Zeitenwende – Eine politische Revue«. Von und mit Detlef Kannapin und »Gästen«. Aus Anlass des 96. Geburtstages von Peter Hacks. Als Gäste treten auf: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wladimir Iljitsch Lenin, Karl Kraus, Sahra Wagenknecht, Kurt Gossweiler und André Müller sen. Donnerstag, 21.3., 19 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft e. V.

»Wer nicht hören will, wird bestreikt!« Buchvorstellung und Diskussion. 2023 hat Claus-Jürgen Göpfert ein Buch über Arbeitskampfgeschichten in der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) seit 1979 geschrieben. Sein zentraler Zeitzeuge ist Jürgen Hinzer, der frühere Bundesstreikbeauftragte der NGG, der in vier Jahrzehnten 167 Arbeitskämpfe mitorganisierte. Der Bauingenieur und Infrastrukturexperte Carl Waßmuth wird durch den Abend führen. Freitag, 22.3., 19 Uhr. Ort: Regenbogenfabrik, Lausitzer Str. 22, Berlin. Veranstalter: Regenbogenfabrik und »Berliner Wassertisch«