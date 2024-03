Nachschlag: Probleme mit der »Wende«

Hendrikje Brandenburg/NDR Warten auf den Bus in Mecklenburg-Vorpommern

Wenn eine Dokumentation den Titel »Meine Eltern, die Verkehrswende und ich« trägt, ist nichts Gutes zu erwarten. Aber vielleicht greift die »NDR-Story« ja auch nur auf ein besonders kniffliges dramaturgisches Mittel zurück, indem sie die Einkaufsfahrt mit dem Bus vom mecklenburgischen Dorf in die nächst-größere Stadt als besonders langwierig darstellt. Und tatsächlich ist sie das ja auch. Wer auf dem Land wohnt und den völlig ausgedünnten ÖPNV kennt, fasst sich an den Kopf, wenn er das Schlagwort »Verkehrswende« hört. Denn selbst wenn genügend Geld für mehr Busse da wäre, fehlen ja immer noch die Fahrer. Gemeinden in Baden-Württemberg setzen deshalb auf Taxen statt Busse. Natürlich fehlt in der Doku nicht die Ökofamilie, die alle Wege mit dem Rad zurücklegt. Spätestens hier fragt man sich allerdings, warum der Autor Klaas-Wilhelm Brandenburg nicht auf Lösungen wie elektrisch betriebene Lastenräder und ähnliches aufmerksam macht. Den Einkauf kann man damit mindestens erledigen, auch auf dem Dorf. (row)