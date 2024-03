Ex-EU-Kommissarin soll in Bulgarien regieren

Sofia. Die frühere EU-Kommissarin und bisherige Vizeregierungschefin Marija Gabriel ist mit der Bildung einer neuen Regierung in Bulgarien beauftragt worden. Gabriel habe nun sieben Tage Zeit, sagte Präsident Rumen Radew am Montag in Sofia. Die bisherige prowestliche Regierung von Ministerpräsident Nikolaj Denkow war vor zwei Wochen planmäßig zurückgetreten. Das soll eine 2023 zwischen den Regierungspartnern vereinbarte Rotation im Amt des Ministerpräsidenten ermöglichen. (dpa/jW)