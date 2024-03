Nigeria: Weitere Menschen verschleppt

Abuja. Im Norden Nigerias sind weitere 87 Menschen verschleppt worden. Sie seien am Sonntag abend aus einem Dorf im Bezirk Kajuru im Bundesstaat Kaduna entführt worden, sagte der lokale Abgeordnete Usman Danlami gegenüber dpa. Bei Angriffen in der Woche zuvor sind Danlami zufolge insgesamt 75 Menschen aus zwei Dörfern in Kajuru entführt worden, wenige Tage nach 287 Schülern im Nachbarbezirk Chikun. Trotz aller Anstrengungen von Militär und Polizei sind bislang keine Geiseln gerettet oder Hintermänner festgenommen worden. Hinter der Entführungswelle werden bewaffnete kriminelle Gruppen vermutet. (dpa/jW)