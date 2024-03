RAF-Fahndung: Streit zwischen Länderpolizeien

Hannover/Berlin. Die ungewöhnlich scharfe Kritik von Berliner Polizeigewerkschaftern am Vorgehen der niedersächsischen Einsatzkräfte bei der Festnahme von Daniela Klette sorgt für Verstimmung. Nebenkriegsschauplätze seien »mehr als kontraproduktiv«, teilten die Deutsche Polizeigewerkschaft und der Bund Deutscher Kriminalbeamter in Niedersachsen am Montag mit. Es sei »unsäglich« und »unprofessionell«, wenn Einzelne meinten, »das Handeln der Kolleginnen und Kollegen in Frage zu stellen und kritisieren zu müssen«. Zuvor hatte die Berliner Gewerkschaft der Polizei den niedersächsischen Beamten unter anderem Profilierungswünsche vorgeworfen. (dpa/jW)