Pakistan greift erneut Afghanistan an

Kabul. Afghanistan hat Pakistan vorgeworfen, bei Luftangriffen in den Provinzen Chost und Paktika insgesamt acht Menschen getötet zu haben. Ein Sprecher der in Kabul regierenden Taliban verurteilte das Vorgehen des Nachbarlandes als Verletzung der eigenen Souveränität. Einsatzkräfte der Taliban hätten darauf pakistanische Soldaten an der Landesgrenze unter Feuer genommen, teilte das Verteidigungsministerium in Kabul mit. Pakistans Außenministerium wiederum rechtfertigte sich damit, dass in der Grenzregion Antiterroreinsätze auch auf afghanischem Boden durchgeführt worden seien. (Reuters/jW)