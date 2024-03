Haiti: USA fliegen weitere Staatsbürger aus

Port-au-Prince. Die USA haben mehr als 30 ihrer Staatsbürger aus Haiti ausgeflogen. Dies erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington am späten Sonntag abend (Ortszeit). Washington hatte deren Evakuierung am Wochenende angekündigt. Eine Woche zuvor war bereits Personal aus der Botschaft ausgeflogen worden. Auch Deutschland und die EU hatten vor einer Woche ihr gesamtes diplomatisches Personal aus Port-au-Prince abgezogen. Die Vereinten Nationen kündigten ebenfalls den Abzug zahlreicher Mitarbeiter aus Haiti an. Die Gewalt durch bewaffnete Gruppen war in Haiti eskaliert, nachdem Ministerpräsident Ariel Henry sich mit einer Vereinbarung mit der Opposition an der Macht halten wollte und ins Ausland gereist war. Vor wenigen Tagen verkündete Henry schließlich seinen Rücktritt. Nun soll ein Übergangsrat gebildet werden. (AFP/jW)