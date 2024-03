Nachschlag: Die Karte

Warner Bros./Mary Evans AF Archive/imago

Das alles andere als harmlose Husten gehört Gwyneth Paltrow, die auf dem Heimweg von einer Geschäftsreise nach Hongkong an einer Bar im Flughafen von Chicago auf ihren Anschlussflug nach Minneapolis wartet, Nüsse futtert, mit ihrem Liebhaber mittels Mobiltelefon Heimlichkeiten und Höflichkeiten austauscht und, sobald ihr Flug aufgerufen wird, mit Kreditkarte bezahlt. Man sieht die Karte kurz neben dem Knabberzeug, bevor sie aus Paltrows Hand in die der namenlosen Kellnerin wandert, die damit an ihrer elektronischen Kasse die Transaktion abschließt. Die Kreditkarte bündelt eine Reihe sozialer Verhältnisse, in denen zwischenmenschlicher Kontakt durch abstrakte Codes ersetzt wird (Telefongespräch, Dienstleistung, Zahlung). Doch selbst im keimfreiesten Kreditkartenzeitalter kommt man manchmal nicht um physischen Kontakt herum. Auch die Karte wandert wie früher der Geldschein von Hand zu Hand. Die flüchtige körperliche Berührung kann bereits tödlich sein. Denn natürlich hat Paltrow nicht grundlos gehustet. Sie hat die Seuche. (aha)