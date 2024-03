Miljuli Sabzi

Papst Franziskus soll gefälligst akzeptieren, dass in der Ukraine weiter gemordet werden muss; die Herzogin von Wales darf ihre langweiligen Familienfotos nicht mehr photoshoppen; und die Königin von Dänemark ist zu faul zu arbeiten. – Der »freie Westen« rechnet plötzlich ab mit hohen Würdenträgern, die er bislang brav hofiert hatte. Dass der Pontifex mit seiner Weiße-Fahne-Anregung Europa vor einem Atomkrieg bewahren will, scheint aus Sicht der Vampirette Strack-Zimmermann und anderer »Slawa Ukraini«-Fans irrelevant. Die Aufregung über das Papststatement ist groß, aber ist ja klar: In Russland sind Wahlen.

»Was meint ihr, wer es diesmal wird?«, fragt Udo in die Runde. »Putin, Putin oder Putin?« – »Ich hätte mir ja mal eine Frau gewünscht«, meint Roswitha. »Aber es kandidiert keine. Wenn Putin die Wahl gewinnt, ist er länger im Amt gewesen als Stalin und fast so lange wie Katharina die Große.« – »Ah, so eine vollbusige Zarin, das wär’s!« Udo gerät in Verzückung. »Was guckt ihr denn so toxisch? Üppige Frauen haben eine besänftige Wirkung auf wilde Männer! Bei den Sentinelesen zum Beispiel. Ein wehrhaftes Naturvolk auf einer Insel im Indischen Ozean. Seit Jahrhunderten erlegen die jeden Missionar und verirrten Seemann, der sich ihrer Insel nähert, mit Pfeil und Bogen. Außer einmal, 1991, als Indien eine Charme­offensive startete und mit ein paar Säcken Kokosnüssen als Geschenk angeschippert kam, an Bord erstmals eine Frau – eine indische Anthropologin. Die jungen Krieger am Strand sahen die Frau, beschossen das Boot nicht und sammelten lachend die für sie ins Meer geworfenen Kokosnüsse ein.«

Milijuli Sabzi (bunt)

Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und eine gewürfelte Zwiebel nebst je einer gewürfelten gelben und roten Paprika zwei bis drei Minuten glasig andünsten. Dann rote oder grüne Currypaste (gekauft) unterrühren und eine weitere Minute mit anbraten. Süßkartoffelwürfel, Karottenräder und Kichererbsen aus dem Glas hinzugeben und weitere zwei Minuten anbraten. Anschließend eine Dose Kokosmilch und einen Becher Gemüsebrühe hinzufügen, gut umrühren und abgedeckt ungefähr zehn Minuten köcheln lassen, dann Brokkoli hinzugeben und nochmals fünf Minuten kochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu Basmati-Reis oder Naam-Brot reichen.

»Frauen an die Macht, ne?«, fragt Rossi nach, »Merkel, von der Leyen, Baerbock …« Ja, das schmerzt. Wenden wir uns lieber etwas Witzigem zu: der heimlich aufgezeichneten Webkonferenz von drei Bundeswehroffizieren und einem Inspekteur am 19. Februar. Thema war der Einsatz von deutschen TAURUS-Marschflugkörpern im russisch-ukrainischen Krieg und wie man diese Walfischsärge auf die Krimbrücke schmeißt, ohne schuld zu sein. Dazu spricht Luftwaffen-Generalinspekteur Ingo Gerhartz ein großes Wort gelassen aus: »Ja, ja, klar. Das ist natürlich, dass es klar sein muss. Das wird nicht den Krieg ändern.« Und weiter: »Dafür haben wir gar nicht … Wir würden ja auch alle, wir wollen ja auch nicht abgeben.« Nur 50, höchstens 100 Stück, »wenn sie uns dann noch mal würgen würden. Und da wär aber auch Ende Gelände.«