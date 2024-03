McDonald’s: IT-Störung sorgt für Ausfälle

Oak Brook. Bei McDonald’s hat eine IT-Störung weltweit zu Ausfällen in Filialen gesorgt. Eine Sprecherin erklärte am Freitag, durch den Vorfall sei es in Restaurants »vereinzelt zu technischen Störungen gekommen«. Das Problem sei zwischenzeitlich behoben worden. Verschiedenen Medienberichten zufolge gab es auch bei Filialen in Australien, Neuseeland, Großbritannien, Japan und Hongkong Auswirkungen. Die Ursache der Störung blieb zunächst unklar.(dpa/jW)