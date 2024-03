Werkschließungen bei Michelin

Hannover. Der französische Reifenhersteller Michelin wird die Schließung mehrerer Werke in der BRD forcieren. Der Konzern habe Vorschläge zum Erhalt der Werke in Karlsruhe, Homburg und Trier und eines Teils der insgesamt 1.500 Stellen abgelehnt, teilte die IG BCE am Freitag mit. Laut Gewerkschaft haben Verhandlungen über einen Sozialplan bereits begonnen. Michelin hatte 2023 erklärt, die Werke in Karlsruhe und Trier bis Ende 2025 schrittweise zu schließen. Die Lkw-Neureifen- und Halbfabrikatfertigung im Homburg solle eingestellt und ein Kundenzentrum von Karlsruhe nach Polen verlagert werden.(dpa/jW)