Mittelmeer: Dutzende Schiffbrüchige gestorben

Rom. Mindestens 60 Geflüchtete sind auf dem Weg von Libyen nach Italien oder Malta im Mittelmeer gestorben. Der Motor ihres Bootes sei unterwegs ausgefallen, wie die Hilfsorganisation »SOS Méditerranée« am Donnerstag mitteilte. Daraufhin seien die Schiffbrüchigen tagelang ohne Wasser und Nahrung auf hoher See umhergetrieben. In Zusammenarbeit mit der italienischen Küstenwache habe das von »SOS Méditerranée« betriebene Schiff »Ocean Viking« am Mittwoch 25 Menschen in sehr schwachem Zustand von dem Boot gerettet. Zwei bewusstlose Personen seien mit einem Hubschrauber nach Sizilien geflogen worden. (Reuters/jW)