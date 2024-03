Russland meldet Angriff auf AKW

Moskau. Am Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine ist nach Angaben des dortigen von Russland kontrollierten Managements eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur angegriffen worden. Verantwortlich dafür sei die ukrainische Armee. Im Bereich des Zauns, wo sich Dieseltanks befinden, sei ein Sprengsatz abgeworfen worden, teilte die Leitung des AKW mit. Unterdessen haben russische Truppen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen Versuch der ukrainischen Armee abgewehrt, in der Grenzregion Belgorod die Grenze zu durchbrechen. Wegen zahlreicher ukrainischer Drohnenangriffe wurden dort am Donnerstag aus Sicherheitsgründen sämtliche Einkaufszentren geschlossen. Bereits am Vortag hatte Kiew russische Grenzregionen und insbesondere Standorte der Energieinfrastruktur ins Visier genommen. (Reuters/AFP/jW)