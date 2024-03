Schiffsverkehr im Roten Meer weiter rückläufig

Kiel. Im Roten Meer ist der Containerverkehr im Januar und Februar erneut zurückgegangen. Wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Montag mitteilte, fuhren nur 40 Containerfrachter durch das Rote Meer und den Suezkanal, gegenüber mehr als 100 im Vorjahreszeitraum. Ums Kap der Guten Hoffnung vor Afrika fuhren demnach dreimal so viele Schiffe wie zuvor. In den europäischen Häfen Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam und Antwerpen legten im Dezember und Januar rund 25 Prozent weniger Frachter an. Dem IfW zufolge waren es im Februar noch rund 15 Prozent, Bremerhaven liege zwei Prozent im Plus. (Reuters/dpa/jW)