Exorzistin des Tages: Strack-Zimmermann

Uwe Lein/dpa Marie-Agnes Strack-Zimmermann beim Aschermittwoch der FDP in Dingolfing

Angesichts der Niederlage solle man den Mut haben zu verhandeln, mahnte Papst Franziskus mit Blick auf die ausblutende Ukraine. Beim deutschen Politikestablishment von Ampel bis Union, das fest entschlossen ist, den Stellvertreterkrieg gegen Russland bis zum letzten Ukrainer fortzusetzen, stieß das Oberhaupt der katholischen Kirche auf Widerworte. »Bevor die ukrainischen Opfer die weiße Flagge hissen, sollte der Papst laut und unüberhörbar die brutalen russischen Täter auffordern, ihre Piratenfahne – das Symbol für den Tod und den Satan – einzuholen«, tönte etwa die katholische Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Auf am Montag präsentierten Wahlplakaten wird die FDP-Spitzenkandidatin zur EU-Wahl als »Oma Courage« tituliert. Die Anlehnung an Brechts »Mutter Courage« erscheint treffend, zieht diese doch als Händlerin über die Schlachtfelder des 30jährigen Krieges, um am Gemetzel zu verdienen, und verliert dabei ihre Kinder. Die »kleinen Leute« können niemals vom Krieg profitieren, so die Botschaft des 1939 verfassten Stücks.

Das gilt für die ukrainischen und russischen Arbeiter in Uniform, die ihr Leben an der Front verlieren. Das gilt auch für die Werktätigen in Deutschland, die für Hochrüstung den Gürtel enger schnallen müssen. Bei Rheinmetall – der Panzerbauer hat seinen Sitz im Düsseldorfer Wahlkreis Strack-Zimmermanns – lässt Krieg dagegen die Kasse klingeln.

In der »Mutter Courage« heißt es: »Wenn man die Großkopfigen reden hört, führens die Krieg nur aus Gottesfurcht und für alles, was gut und schön ist. Aber wenn man genauer hinsieht, sinds nicht blöd, sondern führn die Krieg für Gewinn.« Da mag Strack-Zimmermann den »Satan« im Kreml beschreien, doch durch den päpstlichen Ruf nach Frieden sieht die Rüstungslobbyistin in erster Linie ihr Geschäftsmodell gefährdet.