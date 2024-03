Russland, Iran und China veranstalten Manöver

Moskau. Schiffe der russischen Pazifikflotte unter der Führung des Raketenkreuzers »Warjag« sind am Montag im iranischen Hafen von Tschahbahar eingetroffen, wie Interfax unter Berufung auf eine Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums berichtete. »Die russischen Schiffe werden an der gemeinsamen Marineübung ›Maritime Security Belt 2024‹ teilnehmen. Daran werden auch Schiffe, Boote und Marineflieger der iranischen und chinesischen Marine teilnehmen«, so das Verteidigungsministerium. Der praktische Teil der Übung werde in den Gewässern des Golfs von Oman im Arabischen Meer stattfinden. (jW)