Mieterecho

Das neue Mieterecho versammelt mehrere Beiträge zum »Versagen« der Ampelregierung bei der Bekämpfung der Wohnungsnot. Jonathan Diesselhorst schreibt über das »Comeback neoliberaler Konzepte für den Wohnungsbau«, Philipp Möller über die von der Regierung verbreitete »heiße Luft« zum Thema sozialer Wohnungsbau. Andrej Holm beschreibt, wie mit verschwendeten Fördermitteln und der aufs Abstellgleis geschobenen Wohngemeinnützigkeit weiterhin entschlossen »alte Irrwege« beschritten werden. (jW)

Rotfuchs

In der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« schreibt Hans Schoenefeldt, die deutsche Bevölkerung solle »sowohl kriegstüchtig wie kriegssüchtig« zugerichtet werden. Tabea Schloßberg fragt: »›Demokratie‹ versus ›Rechtsextremismus‹?« Manfred Wild schreibt zur »Demagogie der Herrschenden«, Ralf Hohmann über »Bauernproteste und ihre Ursachen«. Arnold Schölzel äußert sich zu programmatischen Aussagen des BSW, Rüdiger Göbel schildert den Gründungsparteitag. Gerhard Giese fragt, ob die USA in der Ukraine eine neue Strategie verfolgen, Dörte Hansen schreibt über die Doppelmoral deutscher Klimapolitik. Außerdem: Uwe Behrens über Taiwan nach den Wahlen, Georges Hallermayer zu Äthiopiens Weg aus der Krise, Wolfgang Trunk zum Epochenbegriff, Hermann Jacobs und Herbert Münchow diskutieren über Ulbrichts Reformen, Uli Jeschke erläutert, »wie ich ein guter Deutscher wurde«. Kurt Laser erinnert an den Arbeiterschützenbund, Raimon Brete an den Antifaschisten Ernst Enge. (jW)

Graswurzel­revolution

In der Zeitschrift Graswurzelrevolution schreibt Henning Melber über »deutsch-namibische Beziehungen im Schatten des Völkermords«. Anne S. Respondek setzt die Serie über das Naziregime als »größer Bordellbetreiber Europas« fort. (jW)

