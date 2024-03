Am Sonnabend ist vor allem in postsowjetischen Ländern des 90. Geburtstages des sowjetischen Kosmonauten Juri Alexejewitsch Gagarin (1934–1968) gedacht worden. An den Ehrungen beteiligte sich auch ehemalige Raumfahrer, wie hier Fjodor Jurtschichin (Foto) in einer Schule im von Russland und der Ukraine beanspruchten Melitopol. Am 12. April 1961 unternahm Gagarin als erster Mensch einen Weltraumflug, bei der Mission »Wostok« umrundete er die Erde einmal. Im Wortsinne eine Sternstunde der Menschheit. Die UdSSR hatte 1957 bereits mit »Sputnik« den ersten Satelliten und mit der Hündin Laika das erste Lebewesen ins All gebracht, 1963 folgte mit der Kosmonautin Walentina Tereschkowa die erste Frau und 1965 der erste »Weltraumspaziergang« durch den Kosmonauten Alexej Leonow. Der erste bemannte Raumflug festigte die Vorreiterrolle der sowjetischen Raumfahrt und wurde zum Symbol ihres Pioniergeistes. Gagarin starb 1968 bei einem Flugunfall. (jW)